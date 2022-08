Premium Het beste van De Telegraaf

Column: er zijn te veel toprestaurants van Paul Bocuse

Door Jan Maarten Slagter Kopieer naar clipboard

In Lyon kun je maar beter een bouchon hebben. Ⓒ ANP/HH

Ik hoop dat u mij niet heeft zien zitten, in de brasserie in Lyon, een week of wat geleden: een rood aangelopen Hollandse toerist die de beleefde ober omstandig zat uit te leggen - in zijn beste vakantie-Frans - dat de steak tartare toch echt niet compleet kon worden genoemd zonder een aan de tafel toegevoegde rauwe eidooier („jaune d’oeuf”). De ober bleef in de plooi terwijl hij mij erop wees dat de dooier al door het kalfsvlees was geklutst. Zo deden ze dat bij Bocuse. „Ah, d’accord.”