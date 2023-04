’Wispelturige’ Elon Musk stapt ook in kunstmatige intelligentie

Musk trok daarbij onder meer samen op met Steve Wozniak, medeoprichter van Apple. De boodschap was om big tech-bedrijven en de Amerikaanse overheid er op te wijzen dat de ontwikkeling van niet-menselijke breinen ons in de toekomst zouden kunnen gaan vervangen.

Deze oproep heeft Musk er niet van weerhouden om zelf aan de slag te gaan met kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse miljardair heeft volgens The Financial Times (FT) al een team van experts op dit gebied samengesteld. Ook roept hij investeerders op om mee te doen met zijn start-up.

Nvidia

Musk heeft volgens de FT ook al contact gelegd met Nvidia die naar eigen zeggen wereldleider is op het gebied van kunstmatige intelligentie. Opvallend is verder dat Musk zijn start-up al in maart heeft opgericht, enkele weken voordat Musk zich schaarde achter de oproep om een pauze in te lassen bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Naast zijn nieuwe bezigheid met kunstmatige intelligentie is Musk ook topman van elektrische automaker Tesla. Daarnaast timmert hij flink aan de weg met ruimtevaartbedrijf SpaceX. Recenter is zijn bemoeienis met sociale mediadienst Twitter.