Dirk Scheringa ziet zijn hypotheekklanten vertrekken. Ⓒ ANP

Amsterdam - Duizenden Nederlanders die destijds een hypotheek afsloten bij de in 2009 failliet gegane Dirk Scheringa Bank (DSB) kunnen daar nu van af. Vanaf 1 april mogen ze hun lening boetevrij aflossen. „Eigenlijk schaam ik me best een beetje dat ik destijds met die beunhazen in zee ben gegaan.”