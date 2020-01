Online fraude: Pas op met daten en WhatsApp

Bij datingfraude gaat het om „mensen die online romantisch contact hebben met iemand die zich voordoet als een ander. Dat zijn bijvoorbeeld vrouwen die denken dat ze met een Amerikaan of Engelsman in contact zijn die is uitgezonden. Dat contact is dan bijvoorbeeld via email of via WhatsApp”, zegt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk. „Dit kan jaren duren”. Vervolgens vragen deze mensen om geld.

WhatsApp fraude

Meldingen van WhatsApp fraude zijn gestegen van 47 naar 2663 in dezelfde periode, waarbij het aantal slachtoffers opliep van 12 tot 353. WhatsApp-fraude is kortdurend, dan doet iemand alsof ze die persoon al kennen.

€10 miljoen meer fraudeschade

In totaal hebben fraudeurs Nederlanders €26.177.622 afgetroggeld. Dat is €10 miljoen meer dan in 2017. Het totaal aantal meldingen is opgelopen naar 31.000 in 2019, ten opzichte van 19.000 in 2017.

Mensen moeten niet alleen bij het daten of whatsappen extra opletten. Ook moeten zij erop alert zijn dat fraude door middel van advertenties van BN’ers of voor bitcoin, beleggingsaanbiedingen, phishing, en kamerverhuur. De Fraudehelpdesk herhaalt dus ook haar waarschuwing om alert te zijn.