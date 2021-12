Premium Het beste van De Telegraaf

KLM: quarantaineplicht reizigers VS ’paniekvoetbal’

Door Yteke de Jong

Amsterdam - De quarantaineplicht voor reizigers uit de Verenigde Staten is desastreus voor KLM en diens klanten. Dat zegt de ondernemingsraad van de luchtvaartmaatschappij in een reactie op de plotse aankondiging van het ’derde slot’ dat woensdag onverwacht op de deur werd geplaatst voor reizigers uit de VS.