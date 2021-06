Natuurlijk gaat er veel aandacht naar pensioen. De omvang van ons pensioenvermogen is immers gigantisch inmiddels. Maar, nog belangrijker is dat mensen beter inzicht krijgen/hebben in hun totale financiële positie. Nu is dat nog vaak een ’Te ver van mijn bed-show’ (AOW/pensioen) in combinatie met de versnipperdheid van informatie.