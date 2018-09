Kiadis Pharma trekt medisch directeur aan

Duivendrecht (AFN)

Kiadis Pharma heeft in de Amerikaan Andrew Sandler een nieuwe medisch directeur gevonden. Sandler begint op 1 oktober bij het biotechnologiebedrijf waar hij de opvolger wordt van Jeroen Rovers. Die vertrekt zoals gepland aan het einde van het jaar en werkt zijn opvolger de komende maanden nog in.

Sandler werkte eerder als medisch directeur bij een aantal andere bedrijven in de farmaceutische industrie. De als oncoloog opgeleide nieuwe Kiadis-directeur was in zijn laatste betrekking senior vicepresident medische zaken bij het door Pfizer overgenomen Medivation.