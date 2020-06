AEX leunt stevig op banken bij eindsprintje

De AEX-index kreeg er met een late opleving 0,6% bij op 560,41 punten na grotendeels op een kleine winst te hebben gestaan. Een dag eerder moest de hoofdgraadmeter nog fors terrein prijsgeven. De AMX werkte het verlies weg en won 0,1% op 741,66 punten.

Elders in Europa boekte de DAX-index een winst van 0,7%. De Franse CAC-40 zat nog meer in de lift en steeg met 1,3%.

In de middag kwam er gemengd nieuws over de Amerikaanse economie naar buiten. Er was een forse opleving in de orders voor duurzame goederen in de VS zichtbaar door het openzetten van de economie in mei. Aan de andere kant vielen de wekelijkse eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering opnieuw tegen. De lopende uitkeringen namen iets meer af dan werd voorzien. „Werkloosheidscijfers zijn normaal gesproken zogeheten achterblijvende indicatoren, maar dat geldt niet voor de aanvragen voor de werkloosheidsaanvragen die wekelijks worden gepubliceerd”, stelt Corné van Zeijl, analist bij Actiam. „De kracht van het economische herstel in de VS zal mede afhangen hoe het coronavirus zich verder gaat gedragen. Er is een risico dat het virus na de zomer weer veel actiever wordt. Aan de andere kant kunnen lockdowns mogelijk op een kleinere schaal plaatsvinden doordat overheden er meer bovenop zitten bij een nieuwe uitbraak.”

De ECB gaf in de ochtend de handel nog een steun in de rug met de aankondiging om centrale banken van buiten de eurozone meer toegang te geven tot de euro. Deze maatregel is bedoeld om te zorgen dat er geen onrust ontstaat in de valutamarkt, meldt de Financial Times op basis van bronnen.,, Alle uitingen van centrale banken worden nu aangegrepen voor transacties. Het is wel erg door het sentiment gedreven”, zo wijst ING-analist Simon Wiersma op de volumes die voor de AEX-index nog 11% onder het gemiddelde van een maand liggen.

Volgens van Zeijl kan richting het einde van het tweede kwartaal de verkoopdruk op het Damrak wat gaan toenemen. „Grote partijen die aan het einde van eerste kwartaal hun posities in aandelen juist hebben uitgebreid, kunnen dat in de aanloop naar het nieuwe kwartaal mogelijk deels weer gaan terugdraaien. Daarnaast zal met spanning worden uitgekeken naar de start van het nieuwe cijferseizoen. Vooral de grote blootstelling van bedrijven aan de malaise in onder meer Zuid-Amerika is nog niet in de koersen verwerkt.””

Galapagos aan kop

Bij de hoofdfondsen ging betalingsverwerker Adyen op het nieuws dat de Duitse concurrent Wirecard uitstel van betaling heeft aangevraagd omhoog naar een plus van 1,6%. „Het is nu nog moeilijk te zeggen in hoeverre Adyen van de problemen bij Wirecard gaat profiteren. Het is nog mogelijk dat een andere partij de activiteiten van Wirecard gaat voortzetten”, stelt Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management.

Biotechbedrijf Galapagos hield de koppositie in handen met 3,4% winst. Verzekeraar Aegon steeg 1,6%.

Bankconcerns ING en ABN die blootstelling hebben aan Wirecard, kregen in de late middaghandel de wind steeds meer in de rug en koersten 3% en 2,3 hoger. Schutte benadrukt dat er mogelijk in de stroppenpot al rekening is gehouden met de malaise bij het Duitse bedrijf. Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, hadden de banken baat bij de notulen van de ECB die er op wijzen dat er mogelijk extra monetaire stimulering in het vat zit.

Aan de andere kant blies Prosus stoom af met een koersdaling van 1,6%.

Bij de middelgrote fondsen liet hekkensluiter OCI 3,3% liggen. Led-producent Signify zette een daling om naar een plus van 0,3%. De Nederlandse verlichtingsfabrikant gaat zijn aanbod uitbreiden van UV-lampen die effectief zijn tegen het coronavirus

Air France KLM poetste het verlies ook weg en dikte 0,8% aan. Branchegenoot Quantas gaat snijden in zijn personeelsbestand. En concurrent Easyjet liet weten extra financiering aan te trekken.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan!