Damrak begint met verlies, Adyen blijft positief

De AEX-index noteerde, na de 2,9% daling woensdag, bij opening nog eens 0,4% verlies bij 555,2 punten. De AMX ging met 0,7% terug naar 742,4 punten.

Ook elders in Europa openden de grote beurzen met verlies. De Duitse DAX reageerde op bedrijfsnieuws. Het steunpakket voor Lufthansa is dichterbij gekomen. Grootaandeelhouder Heinz-Hermann Tiele zou zijn bezwaren tegen de voorwaarden voor het pakket ter waarde van €9 miljard hebben ingetrokken. Het aandeel steeg ruim 20%.

Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft een schikking getroffen met Amerikanen die claimen door gebruik van onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen. Het gaat om een totaalpakket van €9,1 miljard tot €9,8 miljard.

Beleggers in Azië zagen overwegend verlies. De Nikkei verloor terrein.

Wall Street ging woensdagavond fors omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 2,7% lager op 25.445,94 punten.

Beleggers blijven voorzichtig door de toenemende coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en de mogelijk impact van nieuwe lockdowns op het economische herstel.

Bij de hoofdfondsen ging Philips op 0,9% verlies bovenaan in de rode lijst. Financials ASR, ABN en ING gingen daarin mee met verliezen van rond 1%. Supermarktketen Ahold Delhaize ging eveneens achteruit.

Bij de middelgrote fondsen noteerde bouwbedrijf BAM 2,3% verlies. SBM Offshore reaakte 1,7% kwijt.

Air France KLM (+0,9%) reageerde echter positief na het overleg tussen president Macron en premier Rutte in Den Haag over redding van de luchtvaartcombinatie. Mogelijk reageerde het aandeel ook op een ingreep van Quantas in zijn personeelsbestand. En concurrent Easyjet kondigde aan extra financiering aan te trekken.

Op het Damrak staat verder Kiadis Pharma in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf is begonnen om zijn middel voor de behandeling van leukemie op mensen te testen in de Verenigde Staten. De eerste patiënt heeft zich aangemeld en kreeg het middel inmiddels toegediend. Het gaat om een fase 1-onderzoek in samenwerking met de Ohio State University.

In Londen liet de Britse prijsvechter easyJet weten met de uitgifte van aandelen zo'n 450 miljoen pond (circa 500 miljoen euro) te willen ophalen. Het geld is nodig om het bedrijf door de huidige crisis te loodsen. De aandelenuitgifte zal gelijk zijn aan 15 procent van de bestaande aandelen.