ECB geeft AEX steun; malaise Wirecard stuwt Adyen

De AEX-index noteerde rond twaalf uur 0,3% winst op 558,7 punten. Een dag eerder moest de hoofdgraadmeter nog fors terrein prijsgeven. De AMX zakte fractioneel naar 745,87 punten.

Elders in Europa viel de Duitse DAX-index op met winst van 1%. Het Duitse consumentenvertrouwen trok volgens de peiling van onderzoeksbureau Gfk aan. Bovendien kwam steun voor de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa (+17%) dichterbij. En het Duitse chemiebedrijf Bayer (2,2%) schikte voor bijna €10 miljard met Amerikanen die claimen door onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen. De Britse FTSE 100 verloor een fractie, de Franse CAC-40 steeg met 0,2%.

,,De Europese Centrale Bank stelt extra kapitaal beschikbaar, dat pikken beleggers meteen op als een reden om eerder ondergewaardeerde aandelen op te kopen. Dit is een patroon aan het worden; alle uitingen van centrale banken worden nu aangegrepen voor transacties. Het is wel erg door het sentiment gedreven”, zo wijst ING-analist Simon Wiersma op de volumes die voor de AEX-index nog 11% onder het gemiddelde van een maand liggen. De obligatiemarkt reageerde nauwelijks op het nieuws. ,,Ik verwacht dat het nieuwe cijfer over de Amerikaanse werkloosheid dat vanmiddag uitkomt veel meer impact zal hebben.”

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, blijft het opvallend dat beleggers al eerder aangekondigd nieuws van centrale banken zo goed ontvangen. Hij wijst er op dat er deze week grote uitslagen zichtbaar. De komende verkiezingen in Amerika spelen daar volgens hem ook een grote rol in. „Hoewel het nog wel even duurt, krijgt in de peilingen presidentskandidaat Biden steeds meer voorsprong op de president Trump.”

Schutte verwacht ook dat de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt vandaag het meest van belang zijn voor het sentiment.. „Ik kijk daarbij vooral naar het aantal personen dat nog steeds een werkloosheidsuitkering heeft.”

In de aanloop naar het einde van handelsmaand houdt Schutte er rekening mee dat per saldo de verkoopdruk kan gaan toenemen „Vooral professionele partijen zullen na de rally in de voorbije weken mogelijk het aandelenbelang iets gaan afbouwen ten gunste van obligaties.”

Brentolie ging na het 6% verlies van woensdag met nog eens 1,1% terug tot $39,85 per vat. De euro werd 0,2% goedkoper tot $1,1240.

Galapagos aan kop

Bij de hoofdfondsen ging betalingsverwerker Adyen op het nieuws dat de Duitse concurrent Wirecard uitstel van betaling heeft aangevraagd verder omhoog naar een plus van 2,3%. „Het is nu nog moeilijk te zeggen in hoeverre Adyen van de problemen bij Wirecard gaat profiteren. Het is nog mogelijk dat een andere partij de activiteiten van Wirecard gaat voortzetten”, stelt Schutte.

Biotechbedrijf Galapagos verstevigde de koppositie met met 3,1% winst. Verzekeraar Aegon steeg 1,4%, en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield dikte 1% aan.

Bankconcerns ING en ABN die blootstelling hebben aan Wirecard, koersten 1,3% respectievelijk 0,8%. Schutte benadrukt dat er mogelijk in de stroppenpot al rekekening is gehouden met de malaise bij het Duitse bedrijf.

Bij de middelgrote fondsen noteerde bouwbedrijf BAM nog 1,1% verlies, led-producent Signify raakte 1,4% kwijt. De Nederlandse verlichtingsfabrikant gaat zijn aanbod uitbreiden van UV-lampen die effectief zijn tegen het coronavirus

Air France KLM won 0,5%. Branchegenoot Quantas gaat snijden in zijn personeelsbestand. En concurrent Easyjet liet weten extra financiering aan te trekken.

Bodemonderzoeker Fugro (+0,7%) en vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+0,5%) boekten kleine winsten.

Biotechbedrijf Kiadis Pharma steeg 2,7%. Het is begonnen om zijn middel voor de behandeling van leukemie op mensen te testen in de Verenigde Staten.

