Sentiment Damrak draait naar winst

De AEX-index noteerde rond kwart over elf 0,1% winst, na de 2,9% daling woensdag en 0,5% openingsverlies, en kwam tot 558,4 punten. De AMX ging van 0,7% verlies naar 0,3% winst en 748,2 punten.

,,De Europese Centrale Bank stelt extra kapitaal beschikbaar, dat pikken beleggers meteen op als een reden om eerder ondergewaardeerde aandelen op te kopen. Dit is een patroon aan het worden; alle uitingen van centrale banken worden nu aangegrepen voor transacties. Het is wel erg door het sentiment gedreven”, zo wijst ING-analist Simon Wiersma op de volumes die voor de AEX-index nog 11% onder het gemiddelde van een maand liggen. De obligatiemarkt reageerde nauwelijks het nieuws.

,,Ik verwacht dat het nieuwe cijfer over de Amerikaanse werkloosheid dat vanmiddag uitkomt veel meer impact zal hebben.”

Elders in Europa viel de (0,7%) winst van de Duitse DAX-index op. Het Duitse consumentenvertrouwen trok volgens de peiling van onderzoeksbureau Gfk aan. Bovendien kwam steun voor de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa (+17%) dichterbij. En het Duitse chemiebedrijf Bayer (2,2%) schikte voor bijna €10 miljard met Amerikanen die claimen door onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen.

De Britse FTSE 100 verloor een fractie, de Franse CAC-40 steeg met 0,2%.

Beleggers in Azië zagen overwegend verlies. De Nikkei zakte 1,2%, Shanghai won 0,3%. In Azië stelden enkele bedrijven heropening uit na de toename van het aantal coronabesmettingen. In de Verenigde Staten liepen in veel staten het aantal besmettingen en doden ook snel op.

Wall Street ging woensdag fors omlaag: de Dow eindigde 2,7% lager. De eerste futures voor opening van beurzen in New York om 15.30 uur staan 0,8% tot 1,4% lager.

President Trump dreigde donderdag met nieuwe sancties tegen China vanwege bedrijfsspionage.

Brentolie ging na het 6% verlies van woensdag met nog eens 1,1% terug tot $39,85 per vat. De euro werd 0,2% goedkoper tot $1,1240.

Galapagos veert op

Bij de hoofdfondsen ging chiptoeleverancier ASMI met 1,1% terug, chipmachinemaker ASML zakte 0,9%. Investeringsfonds Prosus raakte 1% kwijt.

Betalingsverwerker Adyen reageerde op het nieuws dat de Duitse concurrent Wirecard

Biotechbedrijf Galapagos sprong er positief uit met 2,2% winst. Verzekeraar Aegon steeg 2,3%, en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield pluste met 3%.

Bij de middelgrote fondsen noteerde bouwbedrijf BAM nog 0,8% verlies, led-producent Signify raakte 1,4% kwijt.

Air France KLM (+1,4%) ging van verlies naar winst volgend op het overleg tussen president Macron en premier Rutte in Den Haag over redding van de luchtvaartcombinatie. Mogelijk reageerde het aandeel ook op een ingreep van Quantas in zijn personeelsbestand. En concurrent Easyjet kondigde aan extra financiering aan te trekken.

Bodemonderzoeker Fugro (+1,5%) en vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+2%) werden ingekocht.

Biotechbedrijf Kiadis Pharma steeg 2,7%. Het is begonnen om zijn middel voor de behandeling van leukemie op mensen te testen in de Verenigde Staten.

