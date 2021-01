Premium Financieel

Column: belasting op huis hoger? Laat DNB eerst eens naar ECB kijken

Er is sprake van een tweedeling op de huizenmarkt, las ik onlangs in een studie van De Nederlandsche Bank (DNB). Huren is duurder dan een huis kopen, becijferde de centrale bank. Waarom is huren duurder dan kopen? Omdat het aanbod van huurhuizen beperkt is en de vraag hoog.