Boeren ’boos’ over schrappen derogatie: ’Duizenden euro’s extra kosten en terug naar kunstmest’

Den Haag - Boeren zijn ’geschokt en boos’ over de afschaffing van de uitzonderingsregeling om meer mest uit te mogen rijden dan Brussel voorschrijft, de zogeheten derogatie. Hoewel de afbouw van de derogatieregeling nog concreet moet worden uitgewerkt, is volgens landbouworganisaties al wel zeker dat dit een boer tot duizenden euro’s per hectare kan kosten.