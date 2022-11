Metaalfonds PMT indexeert pensioenen met 4,2%

Dat maakt het fonds dinsdagmiddag bekend. In oktober kon PMT al indexeren met 1,29%. De nieuwe indexactie komt hier bovenop. Voor het besluit over de verhoging per 1 januari 2023 is gekeken naar de referteperiode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. De inflatie over die periode is 12,4%.

Weloverwogen

„Het besluit om te indexeren met 4,2% is weloverwogen genomen. Na jaren zonder indexatie is bij de huidige inflatie de nood onder gepensioneerden erg hoog. We beseffen heel goed dat we met ons indexatiebesluit de kans op een toekomstige verlaging vergroten maar we hebben jaren gezocht naar wegen om de pensioenuitkeringen eerder te verhogen. Nu het eindelijk kan, doen we het ook”, zegt werknemersvoorzitter Jos Brocken.

„De hoge inflatie is een uitzonderlijke situatie. Op basis van onze dekkingsgraad van 111,2% is een volledige indexatie niet mogelijk maar we hebben met enige prudentie gedaan wat we kunnen”, voegt werkgeversvoorzitter Terry Troost daaraan toe.

Ruim 240.000 gepensioneerden krijgen hun pensioen van PMT. Er zijn zo’n 420.000 actieve deelnemers die nog pensioen opbouwen en 700.000 gewezen deelnemers. Hun opgebouwde pensioen wordt eveneens verhoogd.