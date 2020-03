'Openingsverlies AEX na uitblijven steunakkoord VS'

In de Verenigde Staten hebben de Democraten en Republikeinen in de Senaat nog geen akkoord bereikt over een noodpakket van ruim 1 biljoen dollar voor de coronacrisis. Het uitblijven van een Amerikaans akkoord zorgde op de meeste Aziatische beurzen al voor flinke verliezen. De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag ook 'een beetje boos' te zijn op China. Hij beschuldigde het land ervan cruciale informatie over de epidemie niet of te laat te hebben gedeeld.

In Europa, het huidige epicentrum van de pandemie, is het dodental en het aantal nieuwe besmettingsgevallen afgelopen weekeinde fors gestegen. Steeds meer landen nemen vergaande maatregelen om de snelle verspreiding een halt toe te roepen. Het aantal doden in Italië is zondag gestegen met 651 tot 5476. De stijging is lager dan een dag eerder, toen 793 mensen overleden. De Duitse regeringsleider Angela Merkel zit thuis in zelf-isolatie omdat de arts die bij haar was, besmet is met het coronavirus.

Overheidssteun

De Europese Commissie is in een sneltreinvaart akkoord gegaan met Franse en Duitse maatregelen om de economie te stimuleren. Brussel gaf toestemming voor overheidssteun voor bedrijven die in de problemen komen door de coronacrisis. Air France-KLM en vliegtuigbouwer Airbus staan vooraan in de rij bij de Franse overheid om speciale noodkredieten te krijgen. Airbus zou ook de Duitse overheid al hebben benaderd voor hulp.

Topman Stéphane Boujnah van beursbedrijf Euronext liet weten blij te zijn met de ingrepen in Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje om shortselling, waarbij beleggers speculeren op koerdalingen, tijdelijk te verbieden. In Nederland is shortselling niet verboden. Wel is de meldingsplicht aangescherpt. Euronext ziet in de virusuitbraak geen reden de beurzen te sluiten.

Ventilatoren

De aandacht in Amsterdam gaat onder meer uit naar olie- en gasreus Shell. Die maakte bekend dit jaar zijn investeringen aanzienlijk te verlagen. De operationele kosten gaan omlaag en de volgende tranche van een aandeleninkooprogramma wordt geschrapt. Philips gaat de productie van medische ventilatoren flink verhogen om aan de sterke vraag van ziekenhuizen te voldoen.

Op het Damrak keert maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway maandag terug in de AEX. Ook chiptoeleverancier ASM International (ASMI) promoveren van de MidKap naar de hoofdindex. Industrieconcern Aalberts en tankopslagbedrijf Vopak degraderen naar de MidKap. Financieel dienstverlener Intertrust liet weten nog geen groot omzetverlies te hebben geleden als gevolg van de coronacrisis.

De euro was 1,0718 dollar waard, tegen 1,0673 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 22,79 dollar. Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 26,24 dollar per vat.