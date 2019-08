’Dom ontwerp Zuidasdok’

Het personeel is inmiddels naar huis gestuurd, omdat er opnieuw nagedacht gaat worden over het project. Ⓒ Foto ANP

De ring A-10 Zuid in Amsterdam dreigt het duurste stukje snelweg van Nederland te worden, als deze ondergronds moet. Experts twijfelen over het huidige ontwerp, net als verkeersminister Van Nieuwenhuizen. Nut en noodzaak van met name de tunnel staan ter discussie.