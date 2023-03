Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel | Zwitserse opvolger Hamers vond bankieren leuker dan voetballen

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Sergio Ermotti wordt momenteel geschikter geacht dan Ralph Hamers om UBS te leiden. Ⓒ ANP/HH

De Zwitserse bank UBS, die onlangs nog de geplaagde branchegenoot Credit Suisse van de afgrond moest redden, laat er geen gras over groeien. De voormalige topman Sergio Ermotti is als opvolger van de opzij gezette Ralph Hamers aangesteld om de enorme klus van het samensmelten van de twee bankreuzen te klaren. De 62-jarige Zwitser mag zijn reputatie als succesvolle topbankier in moeilijke tijden gaan waarmaken.