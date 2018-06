Soros: crisis op financiële markten

Ⓒ ANP

BRUSSEL (AFN) - De beslissing van Groot-Brittannië om te vertrekken uit de Europese Unie heeft een crisis op de financiële markten ontketend die vergelijkbaar is met de wereldwijde crisis in 2007 en 2008. Dat zei miljardair en befaamd belegger George Soros donderdag tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement.