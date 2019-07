Turkse lira stijgt na harde ingreep centrale bank

De nieuwe voorzitter van de Turkse centrale bank Murat Uysal meldde donderdag de grootste renteverlaging in zeventien jaar. Er was ook gerekend op een rentestijging.

Uysal sneed 425 basispunten van de officiële beleidsrente voor de repo-rate, die naar 19,75% zakte.

De ingreep is veel forser dan marktvorsers vooraf hadden ingeschat met gemiddeld 175 punten daling van deze repo-rate, de rente waartegen partijen hun valutacontracten weg zetten.

Daarmee kwam hij tegemoet aan de wens van president Erdogan, die zijn voorgang heeft ontslagen.

Valutahandelaar GAM UK, met ruim $9 miljard onder beheer, noemde de ingreep „zeer, zeer riskant” tegen persbureau Bloomberg. „Het worst-case scenario”, accentueerde hij.

De markt was onzeker. Direct na het besluit verloor de lira tegen de dollar nog 1%.

Volgens Amundi komt de stijging vooral door de instroom van obligatiebeleggingen in opkomende markten, en vooral die in Turks staatspapier omdat daar met de lage rente nog geld te verdienen.

Het is een jaar geleden dat de centrale bank weigerde de rente te verhogen om de inflatie te beteugelen, waarop de munt neerwaarts ging tegen met name de dollar.

Gecorrigeerd voor de torenhoge inflatie, is de lira momenteel voor beleggers een van de best presterende beleggingen in valuta. Grote beleggers zien ondanks de risico’s nu kansen omdat de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve hun rente laten dalen.

Turkse obligatie-yields voor lokale munten staan op het hoogste punt in de Bloomberg Barclay-index, net achter die van Argentinië.