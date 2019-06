Kleine plussen bij opening Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine plussen aan de handel begonnen. Beleggers verwerken een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banencijfers spelen een belangrijke rol bij het beleid van de Federal Reserve. Het sentiment werd de voorbij dagen al bepaald door berichten over de mogelijkheid van renteverlagingen door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.