Eerste landelijke netwerk internet der dingen

Bij het zogenoemde internet of things worden apparaten met elkaar en met het internet verbonden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld slimme energiemeters en allerlei andere sensoren gegevens uitwisselen. Het LoRa-netwerk heeft als voordeel dat het weinig energie verbruikt en is daardoor veel geschikter voor dit doel dan bestaande netwerken.

Volgens KPN is er steeds meer vraag naar netwerkmogelijkheden die zuinig zijn met stroom. Schiphol maakt al gebruik van het netwerk voor bagageafhandeling, op station Utrecht Centraal worden in een proef wissels ermee in de gaten gehouden en in de Rotterdamse haven werken dieptemeters ermee.