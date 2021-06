Telefoonterreur aan banden, maar niet volledig de kop ingedrukt

Waakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vrijdag al wel aangekondigd dat het de nieuwe regels streng zal handhaven en indien nodig ook boetes uitdelen aan bedrijven die zich niet aan de nieuwe wet houden. Die regels gelden niet alleen voor commerciële partijen, maar ook voor goede doelen en politieke partijen.

Per 1 juli houdt het Bel-me-niet-register op te bestaan. Daar staan nu duizenden telefoonnummers in, terwijl in de praktijk bleekt dat wie zich daar liet registreren toch nog gebeld werd. Met ingang van de nieuwe wet moeten consumenten zelf toestemming hebben gegeven om gebeld te mogen worden. Telemarketeers mogen ook niet meer met een anoniem nummer bellen.

Drie jaar

Ook zzp’ers of andere ondernemingsvormen zoals een VOF of maatschap, mogen niet meer alleen op basis van een telefoonnummer in het register van de Kamer van Koophandel gebeld worden. Wie nu nog ongewenst gebeld wordt, kan volstaan met de mededeling ’Ik wil dat u mij niet meer belt’. Het bedrijf mag dan niet nog eens bellen. Gebeurt dit wel, dan kan hiervan melding gemaakt worden bij waakhond ACM.

De Consumentenbond, die het liefst een totaal verbod op telemarketing ziet, sprak eerder de verwachting uit dat met de nieuwe regels het aantal telefoontjes met zo’n 20% zal afnemen. Helemaal zijn consumenten er nog niet van af. Want wie klant is bij een bedrijf mag nog wel telefonisch lastig gevallen worden, tot zelfs drie jaar nadat de consument geen klant meer is.

Wie dus vaak van verzekering of energiemaatschappij overstapt, mag nog jaren gebeld worden. De Consumentenbond pleitte er dan ook voor om die drie jaar te verkorten naar één jaar.

Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer heeft al laten weten dat wanneer die maximale termijn niet werkt, er opnieuw gekeken kan worden of die termijn verkort moet worden.