Techprins Constantijn: ’Stagnatie start-ups door zuinige investeerders’

Premium Ondernemen

Hoe bepaal ik als zzp’er mijn tarief? ’Zet niet te laag in’

Alles wordt duurder, dus is het logisch dat je ook als zzp’er het uurtarief aanpast. Alleen is het bepalen van een prijs voor zzp’ers best een hele toer: wat neem je erin mee, hoe lig je in de markt, is een projectprijs handiger dan ’uurtje factuurtje’? Drie experts geven tips.