Beursblog: AEX verliest bijna 2% op zorgen inflatie

De AEX is vrijdag 1,9% lager gesloten bij 763,70 punten. Arcelormittal, Just Eat en Signify vormden de bodem. Op Wall Street was juist her en der herstel gaande: beleggers kochten goedkoop geworden aandelen in. Maar Netflix gaat 21% onderuit. Flow Traders profiteerde opnieuw van volatiliteit.