Beursblog: Dow Jones veert meteen op bij start Wall Street, Netflix keldert

Door Redactie DFT

Even rode borden op de beurzen van New York, vooral het aandeel Netflix gaat 21% onderuit. Maar de Dow Jones ziet direct herstel. De AEX koerst vrijdagmiddag ruim 2% lager. Beleggers doen vooral chipfondsen en grondstoffen van de hand, ook aandelen die profiteerden van lockdowns zoals Just Eat Takeaway boeken fors verlies. Flow Traders profiteert juist in deze volatiliteit.