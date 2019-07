Kardan-dochter krijgt klus in Kazachstan

Amsterdam - Kardan-dochter Tahal Consulting Engineers heeft samen met een lokale partner een contract binnengesleept in Kazachstan. Het gaat om het verbeteren en uitbreiden van een irrigatie- en drainagesysteem bij de Kyzylkum-woestijn. Met de klus is in totaal 47,6 miljoen dollar gemoeid. Daarvan is naar schatting zo'n 33,3 miljoen dollar bestemd voor Tahal.