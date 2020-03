Federal Reserve breidt noodhulpprogramma uit

De Fed wil er zeker van zijn dat er voldoende dollars beschikbaar blijven voor buitenlandse partijen. Om daar zekerder van te zijn worden de zogeheten dollarswap-lijnen uitgebreid. Dat betekent kort gezegd dat de Fed de looptijdstransacties verhoogd naar dagelijks in plaats van wekelijks, waarmee centrale banken en andere partijen eenvoudiger toegang hebben tot dollars

Er is veel vraag naar dollars op markten buiten de Amerikaanse grenzen, maar het aanbod is krap. Banken, bedrijven en regeringen azen op de Amerikaanse valuta om er zeker van te zijn aan dollarschuldverplichtingen te kunnen voldoen.

De Fed werkt met de regeling samen met de Bank of England, de Bank of Japan, de Europese Centrale Bank (ECB) en de centrale banken van Canada en Zwitserland. Ook worden de banden met andere centrale banken uitgebreid in de hoop de versnelde financiële en economische gevolgen van de coronaviruspandemie te onderdrukken.

Ook kondigde de Fed aan aan dat ze haar liquiditeitssteun zou uitbreiden naar de gemeentelijke schuldmarkt, de belangrijkste financieringsmarkt voor Amerikaanse staten, lokale overheden en officiële autoriteiten.

