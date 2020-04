Kaartenmaker AND sluit boekjaar weer af met rode cijfers

Onder de streep resteerde een verlies van 4 miljoen euro. Exclusief een bijzondere waardevermindering resteerde een tekort van 1,1 miljoen euro. Een jaar eerder stond er nog een verlies van 3,1 miljoen euro in de boeken. De omzet van AND steeg van 1 miljoen naar 1,1 miljoen euro. De kaspositie liep terug tot 500.000 euro, tegen 2,2 miljoen euro een jaar eerder. AND ze verder over 2019 geen dividend uit te zullen keren.

Vooruitkijkend wijst AND op de economische omstandigheden op korte tot middellange termijn die in Europa onzeker zijn. „Maar we zien wel een toenemende vraag naar nieuwe, sterk op maat gemaakte kaarten”, aldus het bedrijf. AND blijft investeren in technologie en kaarten en zal ook zijn marketing- en verkoopactiviteiten uitbreiden. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een eerste positieve trend binnen het herziene bedrijfsmodel.

AND laat zich niet uit over financiële vooruitzichten voor dit jaar, ook door de onzekerheden veroorzaakt door de wereldwijde virusuitbraak.