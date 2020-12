'Coronacrisis zorgt voor meer investeringen in computers'

In de eerste drie kwartalen van dit jaar werd er meer telecomapparatuur en vooral meer computers & randapparatuur verkocht aan bedrijven en overheden dan voor de coronacrisis. In pc's en randapparatuur werd gemiddeld 8 procent meer geld gestoken dan het precrisisniveau van eind vorig jaar. In telecomapparatuur werd gemiddeld 2,5 procent meer geïnvesteerd.

"Deze digitaliseringsslag in de investeringen is mogelijk te verklaren door de noodzaak om thuis werken beter mogelijk te maken tijdens de coronacrisis, zoals met de aanschaf van extra servers", legt ING-econoom Marcel Klok uit. Voor de virusuitbraak leek het aandeel van ICT-investeringen binnen de totale investeringspot juist wat af te nemen.

Ook consumenten hebben in reactie op de coronacrisis meer ICT-apparatuur aangeschaft. De flinke stijging in de consumptie van elektrische apparaten door huishoudens wijst daarop. De consumptie van elektronica lag in het eerste en tweede kwartaal dit jaar gemiddeld 7 procent hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Het aandeel elektrische apparaten in de totale consumptie van huishoudens steeg hierdoor van 3,2 naar 3,7 procent.

Over de laatste maanden heeft ING nog geen precieze cijfers voor handen. Maar verkopen van elektronicawinkels en pinuitgaven bij dergelijke winkels suggereren volgens de economen van de bank dat de digitaliseringstrend in de consumptie in Nederland ook heeft doorgezet in de tweede helft van 2020.

De totale investeringen in Nederland zijn sinds het begin van de virusuitbraak duidelijk gekrompen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte maandag bekend dat de investeringen in oktober wederom zijn afgenomen, met 5,8 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Vooral voor gebouwen, infrastructuur, vliegtuigen en machines werd minder geld uitgetrokken. De omstandigheden voor de investeringen zijn inmiddels wel iets minder ongunstig geworden, zeggen deskundigen van het CBS. Dat komt vooral doordat de export volgens recente cijfers weer wat is aangetrokken.