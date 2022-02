Bedrijven binden personeel aan zich met aandelen: ’Als het goed gaat, deel je in de winst’

Binnenland

Verzuim in zorg stijgt verder, dagelijks 85.000 medewerkers thuis

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in januari weer verder toegenomen, mede door toedoen van de zeer besmettelijke omicronvariant van het coronavirus. Van alle zorgmedewerkers die Nederland telt, bijna een miljoen in totaal, zat in de eerste maand van dit jaar 8,8 procent ziek thuis, becijfert het...