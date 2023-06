Premium Het beste van De Telegraaf

Bedrijven binden personeel aan zich met aandelen: ’Als het goed gaat, deel je in de winst’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Vakbond CNV roept de overheid op het fiscaal aantrekkelijker te maken om werknemers aandelen in hun bedrijf aan te bieden. Werknemers profiteren dan direct mee van de winst en dat is welkom in tijden van hoge inflatie. Voor werkgevers kan het een manier zijn om personeel te behouden. In dit eerder gepubliceerde artikel vertellen werkgevers hoe en waarom ze hun werknemers aandelen aanbieden.