dav Ⓒ Eigen foto

Nabij het Groningse Zuidbroek is maandag begonnen met de bouw van een grote ‘stikstokfabriek’. De gigantische stikstofmenginstallatie is van groot belang voor Groningen en gasverbruikers in het hele land, omdat die het mede mogelijk maakt dat het Groningengasveld dicht gaat. Vanaf medio 2022 zal er zeven miljard kubieke meter gas per jaar verwerkt worden.