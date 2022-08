Muziek klinkt door heel Amsterdam

’Zoals het openingsconcert van vrijdag, op de Sloterplas”, zegt festival-directeur Marie-Luce Bree over het muzikale spektakel dat vanavond om 16.30 uur is losgebarsten. Wie wil, kan plaatsnemen op de boulevard en opstaan naar believen. ,,Dit openingsprogramma duurt vier uur. Uitzonderlijk lang. De meeste concerten duren vaak een uur”, zegt Marie-Luce. Wellicht net lang genoeg tussen twee drankjes in, met genoeg tijd om een volgende uitvoering uit te zoeken.

Marie-Luce Bree met Hans Duijf, grondlegger van het Prinsengrachtconcert dat op 20 augustus plaatsvindt in het laatste weekeinde van het Grachtenfestival. Ⓒ Foto Anko STOFFELS

Die zijn overal rond en met name ín de binnenstad te vinden, waar het festival begon in huiskamers, in tuinen en op dakterrassen. Nog steeds doen particulieren mee, wat het evenement een unieke Amsterdamse belevenis maakt. Zo stellen muziek mecenassen Bart Schuil en Jan Meulendijks de stijlkamers van hun historisch ingerichte Staetshuys aan de Herengracht beschikbaar voor kamermuziek. Een andere particulier is burgemeester Femke Halsema die haar ambtswoning openstelt voor een concert. Zijzelf woont op een hoger verdieping maar zij is dan niet thuis. Op deze bijzondere locaties is de toegang overigens niet gratis, net als het recital van de gevierde cellist Alexander Warenberg, in de passage door het Rijksmuseum, dat al is uitverkocht.

Cellist Alexander Warenberg speelt onder meer op 12 augustus op de Sloterplas. Ⓒ Foto Melle Meivogel

Andere unieke plekken waar het publiek anders niet zomaar kan binnenlopen, zijn de tuinen van Amnesty International aan de Keizersgracht en van het Goethe Instituut aan de Herengracht. En wie kent het RCO House aan het Museumplein van binnen: het gebouw van het Concertgebouworkest waar repetities plaatsvinden en de kantoren zijn gevestigd? Ook het intieme en bij velen onbekende Meerpadkerkje in Amsterdam-Noord doet mee, net als een heuse tram, gestationeerd in de Zamenhofstraat, en het Groote Museum van dierentuin Artis dat onlangs werd geopend door koningin Máxima.

Tis Wes en zijn band spelen op 13 augustus in Paradiso. Ⓒ Foto Kirsten van Santen

Onder de meest comfortabele plekken zijn Hotel Krasnapolsky op de Dam, het American Hotel op het Leidseplein, Hotel The Grand op de Wallen en het Hilton in Amsterdam-Zuid. De hele stad, met tientallen financiers, slaat de handen ineen voor dit evenement, dat van de hele stad één sfeervolle uitgaansgelegenheid maakt.

Jan Meulendijks en Bart Schuil (staand) in hun Staetshuys. Ⓒ Foto MAtty van WIJNBERGEN

,,Nog nooit hadden we zoveel concerten op locaties buiten”, benadrukt Marie-Luce. ,,Dat zijn ook vaak de gratis uitvoeringen.” Meestal zijn dit buurtconcerten, bijvoorbeeld op het Mercatorplein, in het Erasmuspark , of op het Dorpsplein in Sloten. Deze buurtconcerten zijn er dit jaar om bewoners te bedanken voor de hulp waarmee buren elkaar door de pandemie hielpen.

Alle uitvoeringen zijn op internet te vinden maar iedereen kan ook terecht in de Rode Hoed, waar alle informatie klaar ligt voor degenen die het programma op papier willen.