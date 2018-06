’Investering Arcelor toont vertrouwen in Mexico’

De belangrijkste investering is de bouw van een nieuwe staalwals. Arcelor wil de productiecapaciteit in Mexico opkrikken tot 5,3 miljoen ton in 2020, van de huidige 4 miljoen ton.

Dat is volgens het bedrijf nodig om aan de groeiende vraag te voldoen. ING stelt dat Arcelor hiermee de volgende logische stap neemt om het resultaat duurzaam te verbeteren.