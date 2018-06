Ook Maserati's rollen weg

In april besloot Fiat Chrysler wereldwijd al 1,1 miljoen auto's terug naar de garage te halen vanwege een soortgelijk defect. Toen had het probleem al voor honderden ongelukken en tientallen gewonden gezorgd. Vorige week kwam Star Trek-acteur Anton Yelchin om het leven toen zijn Jeep, een ander merk van de automaker, tegen hem aan rolde. De politie onderzoekt nog of dat door hetzelfde defect kwam.

Ongelukken met Maserati's zijn er voor zover bekend nog niet gebeurd. Maserati hoopt de luxe sportauto's met bijgewerkte software te kunnen herstellen.