Ondernemers teleurgesteld in politie

Volgens desbetreffende ondernemers doet de politie te weinig om de daders op te sporen. Ook als er camerabeelden, vingerafdrukken en getuigen beschikbaar zijn. De ontevredenheid is met 2 procent gestegen ten opzichte van drie jaar geleden toen Forum hetzelfde onderzoek deed. Destijds vestigden veel bedrijven de hoop op de komst van de Nationale Politie. Het zou makkelijker worden om aangifte te doen, er zou meer tijd zijn voor straat- en recherchewerk en er zou minder bureaucratie zijn. Volgens de ondervraagden lijkt de situatie onveranderd.

Cybercrime

Met name de aanpak van cybercrime moet beter. Bijna de helft van de ondernemers vindt dat de overheid te weinig doet om cybercrime bij bedrijven te voorkomen. Juist omdat steeds meer bedrijven hier slachtoffer van zijn. In 2013 gaf 3 procent aan slachtoffer te zijn geworden van computercriminaliteit; nu is dat één op de drie. Opvallend is dat slechts 18 procent naar de politie stapt bij cybercrime.