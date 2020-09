Automatiseerder Visma slaat weer toe op accountancymarkt

Het Noorse Visma werd in 1997 opgericht en groeit sinds drie jaar in Nederland als kool, dankzij een reeks van meer dan vijftien overnames van Nederlandse leveranciers van bedrijfssoftware. Visma kocht onder andere salarisverwerker Raet, boekhoudsoftwaremaker Davilex en vorige maand boekhoudplatform Yuki. Eerder dit jaar lijfde Visma al Visionplanner en Nmbrs in binnen de softwaremarkt voor accountancy en ERP.

Via de software van Visma gaan onder andere de salaris en pensioenbetalingen van miljoenen Nederlanders. Bekend in Nederland is het bedrijf echter vooral als co-sponsor van de Jumbo-Visma wielerploeg, van de huidige geletruidrager in de Tour de France, Primoz Roglic.

10 miljard waard

De aandelen van Visma zijn grotendeels in handen van grote durfkapitaalbeleggers. Bij een laatste financieringsronde deze zomer stapten private equityfirma’s TPG en Pincus Warburg in voor respectievelijk 3 en 5%, waarbij de waarde van Visma op ruim €10 miljard werd bepaald. Het bedrijf haalde vorig jaar met ruim 10.000 werknemers een omzet van €1,5 miljard in Scandinavië, de Benelux, Midden- en Oost-Europa en het Verenigd Koninkrijk. Nederland is met een omzet van €350 miljoen inmiddels de grootste markt voor Visma.