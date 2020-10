Achterblijvers in trek op vlakke beurs

De AEX schommelde vanochtend rond het slot van maandag. Beleggers deden het rustig aan, in afwachting van nieuws rond de onderhandelingen over het steunpakket voor de Amerikaanse economie. Philips ging aan kop, terwijl ASMI en Shell onderin stonden. Bij de middelgrote fondsen was er meer vuurwerk. Fugro knalde omhoog, maar ook Air France KLM en BAM herrezen uit het as.