Fugro breidt winst uit op rode beurs

Rond 14.35 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 563,8 punten. De AMX zakte 0,8% naar 840,9 punten. De koersenborden in Londen (+0,2%), Parijs (+0,3%) en Frankfurt (-0,8%) lieten een verdeeld beeld zien.

„Het is een kalme handelsdag”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). „De vraag die vandaag vooral boven de markt hangt, is of er nog een deal over een steunpakket komt in de VS.”

Maandag verliep de beurshandel in Amsterdam nogal opmerkelijk. Niet alleen omdat na een duidelijk hogere opening een sterke terugval volgde, maar ook omdat de handel door een storing bijna drie uur stil lag. Ook bij de slotveiling waren er problemen, waardoor de handel door bleef gaan en er enkele rare koersbewegingen te zien waren. Niet alle slotkoersen klopten maandag en zijn inmiddels gecorrigeerd. Beursuitbater Euronext verwacht dat de handel vandaag weer normaal verloopt.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,6% hoger. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft voor vandaag een deadline gesteld voor het al of niet verlengen van de noodsteun voor Amerikaanse gedupeerden van de coronacrisis. Pelosi meldde maandag een telefoongesprek met minister Steven Mnuchin (Financiën) te hebben gevoerd, waardoor de kans op een nieuw steunpakket is toegenomen. Maar zij kon niet zeggen of dat pakket er dinsdagavond inderdaad zal liggen.

In de AEX stond uitzender Randstad met een plus van 1,2% bovenaan. Bankconcern ING werd 1,1% meer waard.

Philips mocht 0,5% bijschrijven. Beleggers reageerden maandag aanvankelijk enthousiast op de kwartaalcijfers van het zorgtechnologieconcern. Philips leek gisteren echter lager te zijn gesloten, maar de storing bij Euronext zorgde voor een verkeerde weergave van de slotkoers.

Chiptoeleverancier ASMI (-2,6%) stond vanmiddag onderaan bij de hoofdfondsen. Voormalig zusterbedrijf ASML leverde 1,9% in.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door Royal Dutch Shell (-1,9%). De olie- en gasgigant komt trouwens volgende week donderdag met kwartaalcijfers. Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway (-1,9%) en betalingsdienstverlener Adyen (-1,8%) gingen eveneens achteruit.

Unibail-Rodamco-Westfield werd 1,2% goedkoper. Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen is het alternatieve plan van aandeelhouders voor het winkelvastgoedfonds onhaalbaar. De Amerikaanse winkelcentra zijn volgens hem momenteel alleen tegen dumpprijzen te verkopen.

In de AMX blonk Fugro uit met een winst van 15,4% uit, na de melding voor €250 miljoen aan aandelen te willen uitgeven om de financiële positie te versterken. De bodemonderzoeker rapporteerde bovendien meevallende cijfers over het derde kwartaal. Met de herfinanciering komt de onderneming in rustiger vaarwater. „Maar Fugro blijft actief in een sector die het voorlopig moeilijk blijft houden”, waarschuwde beleggingsstrateeg Abma. Het aandeel Fugro was dit jaar trouwens al ruim 70% gedaald.

Bouwer BAM timmerde aan de weg met een koerssprong van 5,8%. Luchtvaartconcern Air France KLM ging 2,8% omhoog.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore (-2%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Melkzuurfabrikant Corbion zakte ook 2%.

JDE Peet’s daalde op de lokale markt 0,2%. Het moederbedrijf van Douwe Egberts gaat de productie van aluminium koffiecapsules fors verhogen omdat de vraag sterk toeneemt.

Beter Bed steeg 9%. De bedden- en matrassenverkoper won maandag ook al bijna 10% dankzij het samenwerkingsverband met de Chinese winkelketen DeRucci.

