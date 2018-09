'Dreams - Beter Bed klein maar goed'

Dreams gaat in 133 winkels het M Line-assortiment van DBC voeren. Het bedrijf is opgericht in 1985 en is volgens Beter Bed al ruim dertig jaar een van de leidende beddenspeciaalzaken in het Verenigd Koninkrijk. ,,Het zorgt er voor dat Beter Bed zijn naamsbekendheid in de Britse markt wat kan vergroten, waar het bedrijf tot nu toe nog niet echt zichtbaar is geweest'', aldus de marktvorsers van de Belgische bank.

KBC wijst ook op de mogelijkheid dat de samenwerking met Dreams de weg vrij zal maken voor een substantiëlere entree op de Britse markt. Als onderdeel van de strategie probeert Beter Bed de geografische spreiding te vergroten, verder dan de huidige markten waarin het in Europa al actief is. Ook de recente overname van het Zweedse Sängjätten moet vanuit dat perspectief worden bekeken, aldus KBC.

Aandeel

De bank hanteert een accumulate-advies op Beter Bed, waarvan het aandeel donderdag omstreeks 09.50 uur 0,5 procent hoger stond op 19,46 euro.

ING wees er in een reactie op dat Beter Bed geen financiële details bekendmaakte, maar benadrukte dat het bedrijf een relatief laag risico loopt via de samenwerking om een potentiëel grote eindmarkt te betreden. De bank voorziet een bijdrage aan de opbrengsten van zo'n 5,2 miljoen euro per jaar. Samen met de overname van Sängjätten toont het volgens de marktkenners aan dat het bedrijf zich comfortabel voelt over zijn activiteiten.

ING hanteert een koopadvies op Beter Bed.