Picnic hoeft cao supermarkt niet toe te passen

Picnic heeft verschillende activiteiten in verschillende bv’s gestopt. Daardoor vallen de bezorgers en orderpickers buiten de cao.

De uitspraak is een zware nederlaag voor de FNV. De vakbond laat weten zwaar telergesteld te zijn. ,,De medewerkers komen nu niet onder de supermarkt-cao te vallen en hebben daardoor geen recht op beter loon en toeslagen. We sluiten cao’s onder meer af om werknemers binnen één branche voor hetzelfde werk gelijk te belonen. Daarmee voorkom je concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Door deze uitspraak worden medewerkers speelbal in de concurrentiestrijd in de supermarktbranche”, zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha.

De FNV stapte naar de rechter, omdat Picnic volgens de vakbond een supermarkt is. ,,Voor ons is dat zo duidelijk als wat: Picnic is een supermarkt. Het enige verschil met traditionele supermarkten is dat ze alleen bezorgen en geen fysieke winkels hebben.”

Picnic denkt daar anders over. Het bedrijf heeft voor het inpakken en bezorgen verschillende bedrijven opgericht en zegt dat dat logistieke bedrijven zijn en geen supermarkten. Bovendien is de online supermarkt bezig een eigen cao op te zetten.

,,Wij gaan gewoon verder waar we al mee bezig waren: samen met onze medewerkers de klanten blij maken en verder werken aan goede arbeidsvoorwaarden die wél passen bij ons bedrijf en onze medewerkers. Vanaf het begin hebben wij altijd gezegd dat wij niet tegen een cao zijn. Maar het moet wel een cao zijn die past bij de activiteiten binnen e-commerce”, aldus Picnic.