Samenwoners en alimentatie: een never ending story?

Ik heb eerder geschreven over alimentatie voor samenwoners. Op grond van de wet hebben samenwoners geen recht op of plicht tot betaling van alimentatie als hun relatie eindigt.

Maar je kunt wel met elkaar afspreken dat je alimentatie gaat betalen. De Belastingdienst zal dat niet als een schenking zien, zolang je maar binnen de zogeheten tremanormen blijft.

Die afspraken kun je vastleggen in je samenlevingscontract, waarin je nog meer spelregels kunt opnemen voor het geval dat je met ruzie uit elkaar gaat.

Hoeveel alimentatie moet mijn ex betalen?

Maar recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende zaken, volgens een bekend spreekwoord.

En dat geldt ook voor de afspraken over alimentatie voor samenwoners. Je hebt er dus niet wettelijk recht op, maar je kunt wel samen overeenkomen dat je recht hebt op alimentatie. Je kunt zelf verwijzen naar de genoemde tremanormen om de hoogte er van vast te stellen als jullie besluiten met elkaar te breken. Maar wat kun je doen als je ex-partner niet wil meewerken aan die berekening of de alimentatie niet betaalt?

Op 26 juni 2013 heeft de Rechtbank Midden-Nederland in zo’n zaak uitspraak gedaan. Dat pakte niet goed uit voor de vrouw omdat de rechters haar verzoek om de hoogte van de alimentatie vast te stellen, afwezen. De rechter kunnen die alleen vaststellen als de plicht tot betaling ervan op de wet is gebaseerd en niet op een overeenkomst.

Maar sinds 24 februari 2016 is er andersluidende jurisprudentie. De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat ex-partners wél nakoming van de afgesproken alimentatie kunnen afdwingen via de rechter als zij er samen niet uitkomen. In dat geval dient de rechter de hoogte van de alimentatie vast te stellen aan de hand van de tremanormen.

Lees je de uitspraak te snel door, dan denk je dat de Rotterdamse vrouw in deze zaak ook ongelijk heeft gekregen, want haar vordering wordt afgewezen. Maar dat komt doordat zij geen of onvoldoende inzage had gegeven in haar eigen ’verdiencapaciteit’ en haar vermogen. Maar had zij dat wel gedaan, dan waren de rechters wel degelijk gaan rekenen aan de alimentatie.

Advies

Als jij gaat samenwonen en alimentatie wil krijgen als je relatie op niets uitloopt, zorg dan dat je hierover duidelijke afspraken maakt in je samenlevingscontract. Verwijs daarbij naar de tremanormen.

Gaat het mis, dan sta je niet helemaal in de kou. Zonder afspraken, moet je gewoon zelf zorgen dat je een goede baan hebt en houdt en financieel je eigen mannetje (of vrouwtje) kunt staan.

Zeker als je samenwoont en zwanger raakt, is het goed om je samenlevingscontract op dit punt aan te passen. Want (te) vaak zie ik dat de vrouw na de geboorte minder gaat werken om het kind op te voeden. Daardoor loopt de moeder een achterstand op de arbeidsmarkt op, terwijl de andere partner fulltime blijft werken en meer gaat verdienen. Die achterstand kan gecompenseerd worden middels alimentatie. Maar dan moet je dat wel vastleggen in het samenlevingscontract.

