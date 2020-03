’Belegger zoekt richting, opkomende markt biedt straks winst’

Opkomende markten maken straks het verschil voor belegger, claimt DWS. Ⓒ Foto picture alliance / Godong

Amsterdam - Moeilijke aandelenmarkten, staatsobligaties die vrijwel niets opleveren. In die wereld moet DWS zijn oorsprong laten gelden: in lastige tijden strategieën bedenken die rendement bieden. Beleggingen in opkomende markten geven volgens zijn hoofd macro-research Johannes Müller komende jaren constant het extra rendement. Zeker als het groene beleggingen zijn.