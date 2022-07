Inflatie of niet, Nederlanders sparen stug door

In juni van dit jaar groeide de berg met spaargeld met zo’n €2,6 miljard, blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gepubiceerd. In totaal hebben Nederlanders nu ruim €421 miljard opzij gezet, zowel op normale spaarrekeningen als deposito’s. Over al dat spaargeld werd vorige maand €34 miljoen rente uitbetaald.

Feestdagen

Alleen in november 2021 nam het totale spaarsaldo wat af. November en december zijn vanwege de feestdagen vaak maanden waarin mensen hun spaarpotje aanspreken. In mei wordt die met de uitbetaling van het vakantiegeld traditiegetrouw het meest gespekt.

Dankzij de oplopende rentes op de kapitaalmarkt is het tegenwoordig weer mogelijk wat rente te ontvangen op je spaargeld. Vooral buitenlandse banken lokken de spaarzame Nederlander met rente. Zo is de hoogste rente op een vrij opneembare spaarrekening momenteel 0,65%, bij het Franse Renault Bank. Dat blijkt uit een overzicht van vergelijkingssite Geld.nl. Wie zijn geld minimaal 5 jaar kan missen kan zelfs 2,30% rente krijgen, bij de Estlandse bank Inbank. Bij het Italiaanse Banca Progretto is 2% rente al mogelijk als je het geld twee jaar wegzet.

De hogere spaarentes wegen echter lang niet op tegen de inflatie: die wordt volgens de Europese rekenmethode momenteel op 11,6% berekend.