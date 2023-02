Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Jeroen Schothorst: F1-investeerder ruziet met coureur Nyck de Vries

Pascal Kuipers

Jeroen Schothorst (kleine foto) wil de administratie van F1-coureur Nyck de Vries zien. Ⓒ ANP/HH/Richard Mouw/De Telegraaf

Amsterdam - Vastgoedmiljonair en autosportfanaat Jeroen Schothorst (1961) dacht een prima deal te hebben gesloten met Formule 1-coureur Nyck de Vries: met het geld van de voormalig McGregor-bestuurder zou het racetalent kunnen doorstoten naar de koningsklasse van de autosport. Maar de relatie tussen de geldschieter en zijn protégé is inmiddels zo bekoeld, dat de rechtbank in Amsterdam vrijdag uitspraak moet doen in een zaak over de sponsordeal. Schothorst houdt ervan om hard te gaan, leert een duik in zijn verleden. Niet alleen achter het stuur van een snelle auto of zeilboot, maar ook achter het stuur van een bedrijf.