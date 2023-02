Premium Het beste van De Telegraaf

Miljoenen gegevens op straat: wat als jouw data is gestolen?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Blijf altijd kritisch, ook als je gebeld wordt en de andere persoon veel van je weet. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Cyberbendes maken jacht op bedrijven die veel persoonsgegevens bewaren. Via hacks maken zij grote hoeveelheden data buit. Het cybercrimeteam van de Amsterdamse politie pakte maandag 23 januari drie mannen op in een ’omvangrijk onderzoek naar computervredebreuk, datadiefstal, afpersing, afdreiging en witwassen’. Hoe gevaarlijk is het eigenlijk dat criminelen jouw data krijgen, en wat moet je doen als je hier slachtoffer van wordt?