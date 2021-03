Gestaag kruipt bitcoin naar record

In een week tijd steeg de ’coin’ 8%, volgens gegevens van het platform Coindesk. Over een maand is bitcoin 22% duurder geworden en over een heel jaar is de munt nu 900% meer waard.

Een serie ontwikkelingen steunt de prijsstijging. Creditcardmaatschappij Visa wil transacties gaan invoeren in zogeheten stable coins, cryptomunten die zijn gekoppeld aan de sterke Amerikaanse dollar. Het begon een test met Crypto.com.

Bekijk ook: Bitcoin zakt fors op vrees voor verbod in India

De waarde wordt daarbij een-op-een ondersteund door die dollarmunt. Daarmee ontstaat er vooral betere en meer geaccepteerde toegang voor traditionele beleggingsfondsen. Zij kunnen switchen tussen enerzijds hun beleggingsportefeuilles in dollar en anderzijds transacties in digitale munten op cryptoplatfoms.

PayPal begint

Daarmee komt de cryptohandel volgens experts ook meer los van de bitcoin, en van de speculatie in de prijs, zegt econoom Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

Daarnaast meldt betalingsverwerker PayPal dinsdag dat het is begonnen met het accepteren van bitcoin en andere cryptomunten op zijn platform. Munten als bitcoin, ether, bitcoin cash en litecoin zouden, in eerste instantie bij 29 miljoen zakelijke klanten, aldus Reuters.

Zonder tussenstappen

„Dit is de eerste keer dat je cryptomunten zonder tussenstappen kunt gebruiken zoals je een creditcard of een kaart van PayPal gebruikt”, aldus zijn topman tegen Reuters.

PayPal breidde bovendien recent uit met de aankoop van Curv, gespecialiseerd in cryptotransacties.

Bekijk ook: PayPal koopt Curv voor uitbreiding naar bitcoin

De grote beurs CME in de Verenigde Staten meldt dinsdag dat het zijn eerste verhandelbare futures of termijnmarktprijzen op bitcoin op 3 mei lanceert. Vanwege de hoge prijs, is die opgedeeld. Het lanceert de Micro Bitcoin Futures, die een tiende van de omvang van de gewone bitcoin omvat.

Tesla

Vorige week meldde Tesla zijn batterijauto’s voortaan in bitcoin te laten afrekenen als klanten daarom vragen. Het schafte zelf voor $1,5 miljard aan bitcoin aan.

Bij een stijgende vraag naar cryptomunten ontstaat ook prijsdruk opwaarts, omdat steeds meer bezitters van de twaalf jaar oude munt die weigeren te verkopen, zo blijkt uit data van onderzoeker Glassnode.

Bezitters van de munten die bij het vorige hoogtepunt in 2018 kochten, zijn de munt blijven vasthouden, ondanks de recente prijsstijging tot $61.557.

Bekijk ook: Superrijken kopen ingestorte bitcoin op en jagen prijs omhoog

Stijgende rente

Beleggers schrikken, anders dan in februari dit jaar, niet meer van de stijgende rente. In die maand zorgde het oplopen van de effectieve rentevergoeding of yield voor staatsschuld voor paniek. Beleggers verkochten toen volop.

Ook de oude relatie met goud verdwijnt: dat daalt onder $1700 per troy ounce (31,1 gram), maar bitcoin blijft anders dan voorheen juist stijgen.