Zoals de whodunnit rond welke institutionele belegger eind mei op de vergadering bij Shell als enige vóór de activistische resolutie van Follow This stemde. Daarin werd Shell opgeroepen radicaal te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen.

Deze week loste Vrij Nederland het raadsel op: het was vermogensbeheerder Actiam.

Fatale gevolgen

"Niet of te langzaam bewegen kan ook fatale gevolgen hebben. Bij Shell moet er iets gebeuren, het tempo moet omhoog", zei Dennis van der Putten, hoofd verantwoord beleggen bij Actiam. Shell moet haast maken met de afbouw van fossiel en investeren in duurzaam, volgens Van der Putten. Hij heeft groot gelijk.

Maar op de jaarlijkse analistendag van Shell, ook deze week, bleek dat het bedrijf de investeringen inderdaad sterk terugschroeft. En er worden heel wat bezittingen verkocht, om de schulden af te lossen die ontstonden door de dure overname van British Gas.

Shell wil zijn dividend kunnen handhaven maar denkt tot 2020 nog wel tot 30 miljard dollar per jaar te investeren, vooral in olie en gas. De vrije kasstroom moet boven de 20 miljard dollar blijven, en het rendement op het geïnvesteerde vermogen minstens 10 procent. Maar Shell gaat nog altijd uit van een olieprijs van 60 dollar per vat. Daarmee rekent het bedrijf zich volgens mij veel te rijk. Of Shell deze vlucht naar voren gaat overleven, dat wordt ook best spannend.

Patrick Beijersbergen

Patrick Beijersbergen is hoofdredacteur van Effect, het magazine van beleggersvereniging VEB.