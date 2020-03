Ⓒ AFP

Natuurlijk denk ook ik ’oh jee’ bij de nieuwsberichten over de verspreiding van het coronavirus. Hamster wat blikken soep. Maar ik ben ook geboeid en mijn ’antropologeninstinct’ gaat aan. Ik verbaas me voor de zoveelste keer over ons mensen. Over Homo Sapiens. Over dat wij ten diepste tribale wezens zijn. Die vanuit hun mammoetjagersbrein handelen. Zeker in een angstige situatie als deze.