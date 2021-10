’Serviceabonnement bij hypotheek vaak gebakken lucht’

Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Serviceabonnementen kwamen in zwang na het provisieverbod in 2013, schrijft de bond. Klanten sluiten het af als de hypotheek al rond is.

De bond noemt een voorbeeld van een klant die na het betalen van €2500 voor hypotheekadvies, nog €13,50 per maand voor service ging betalen. Terwijl hij alle zaken met de hypotheek, zoals een extra aflossing, ook rechtstreeks met de hypotheekaanbieder kon regelen.

De kosten van dergelijke abonnementen variëren van €7 tot wel €50 per maand.

Nazorg

Wie financieel advies inwint, heeft wettelijk recht op nazorg. Dat betekent dat je geïnformeerd moet worden over belangrijke wijzigingen in het product of wet- en regelgeving. Ook moet een adviseur nadien nog beschikbaar zijn voor simpele vragen over het advies, en wijziging van klantgegevens.

De adviseur mag ook geen geld vragen voor diensten die de hypotheekverstrekker al aanbiedt, zoals het verwerken van een extra aflossing. Wat het serviceabonnement wel behelst, hoort gratis te zijn of heeft weinig om het lijf, concludeert de Consumentenbond dan ook.

Toegevoegde waarde

Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop, een van de genoemde ketens, vertelt dat de abonnementen de laatste jaren amper nog worden aangeboden. „Kantoren hebben het de laatste drie jaar zo druk, er is weinig tijd om extra diensten te leveren. Daarom worden de abonnementen ook amper nog aangeboden.” Hij zegt dat de serviceabonnementen altijd in samenspraak met klantenpanels zijn samengesteld. „We kijken daarbij natuurlijk goed naar de toegevoegde waarde.”

Want als je echt iets aan je hypotheek wilt veranderen, betaal je meestal toch nog advieskosten. De bond vindt dat de hypotheekadviesketens duidelijk moeten maken welke service de klant krijgt, buiten wat er al onder de wettelijke nazorg valt. Niet alle hypotheekadviseurs zijn daar transparant over.

Ook nuttige diensten

Er zitten ook wel diensten in sommige abonnementen die geen gebakken lucht zijn, zoals een periodiek onderhoudsgesprek, het verzorgen van de belastingaangifte, hulp bij (extra) aflossen, een vervallen risico-opslag of WOZ-bezwaar, en je krijgt soms korting op adviestarieven.

Wie voor 2013 een hypotheek heeft afgesloten en een serviceabonnement heeft, moet al helemaal opletten. Die klant betaalt mogelijk dubbel voor de service omdat er destijds ook nog provisie werd betaald, waarschuwt de Consumentenbond.